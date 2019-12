L'OPINIONE DI UN MEDICO: Lacrime e sangue ancora per tanti anni

Egregio Direttore, le scrivo perché apprezzo il suo sforzo di tentare di raccontare la Valle d'Aosta in tutti i suoi aspetti, anche se non sempre condivido le sue analisi.

Sono un medico piemontese che nel 1986 ha iniziato a lavorare per la Azienda USL della Valle d'Aosta e dopo 33 anni dal 1 gennaio 2020 sarò in aspettativa per andare a lavorare in una onlus in altra parte d'Italia.In questa scelta ci sono motivi personali, ma c’è anche molta tristezza e delusione. Sono venuto a lavorare ad Aosta perché era uno dei pochi posti dove si svolgevano concorsi, ma sono rimasto perché mi piaceva l'ambiente lavorativo e umano.

Qui sono nate e cresciute le mie figlie, ho comprato casa, ho fatto carriera, ho formato decine di volontari del soccorso, ho contribuito a organizzare e gestire il servizio sanitario regionale e partecipato alla vita sociale di questa Regione. Per molti anni mi sono sentito a casa, ma ora non più.

In Valle ho incontrato ottime persone e spero con molte di loro di mantenere contatti e amicizia. Dirigo una struttura e potrei sopravvivere senza scossoni per i pochi anni che mi mancano alla pensione. Ma non sopporto più questo “sistema". Il finto stupore nello scoprire che le elezioni e le preferenze siano pilotate da gruppi di interesse, più o meno nascosti, come se non fosse di dominio pubblico la definizione dei filotti di candidati da votare…

L'abitudine a rivolgersi al potente di turno per chiedere cose che magari sono un diritto ma in questo modo diventano un privilegio, e un debito da saldare poi al momento opportuno.

L'assenza di qualunque forma di meritocrazia ed efficienza sul lavoro, sia pubblico che privato, e qualunque cambiamento dipende dalla cordata giusta al momento giusto.Tutto questo si traduce nell'atteggiamento tipico “aggiustiamo le cose tra noi e se necessario cambiamo le regole perché tanto le regole le facciamo noi (sottinteso, se non ti va bene te ne puoi pure andare)".

Ora si immaginano azioni per attirare medici e altri operatori sanitari a lavorare in Valle. Forse sarebbe anche bene chiedersi perché tanti se ne stiano andando. Ognuno con i suoi motivi personali ma molti perché i motivi per andarsene sono maggiori di quelli per restare.

O forse è proprio quello che si vuole, sostituire le teste pensanti con operatori che coprano i turni e si adattino al sistema, almeno finché non iniziano a pensare con la propria testa.

Temo che ci vorrà molto tempo, molte lacrime e sangue perché cambi veramente qualcosa e non solo la faccia dei politici, che rappresentano nel bene e nel male quelli che li votano.

Auguro a Lei e ai suoi lettori, un sereno Natale e un ancor migliore 2020.

Lettera firmata

Grazie Dottore, la sua riflessione è di uno spessore tale che penso difficilmente sarà compresa dai quei politichini che proprio ieri hanno perso un intero pomeriggio per ratificare l’elezione dei quattro consiglieri subentrati ai quattro dimissionari. Era un atto dovuto, ma la demagogia ha prevalso sul buon senso, patrimonio di pochi. Siamo in questa situazione perché abbiamo perso due generazioni di classe dirigente e i dirigenti che sono cresciuti all’ombra dei baroni avevano come direzione la poltrona e la sua conservazione (scusi il gioco di parole).

Lo ha citato Lei l’esempio del Commissariamento dell’Usl. Una vera vergogna alla quale, però, dovrebbe rivoltarsi anche la sua categoria e i sindacati tutti.

Grazie ancora e buone Feste con la speranza che la bastonata di questi giorni contribuisca a voltare pagina. Ma ho i miei dubbi. pi.mi.

PS: Ha ragione Beppe Servegnini: "Il processo di selezione dei talenti è così marcio che nel Belpaese molte persone, soprattutto donne e dotate della capacità di essere manager, sono confinate al ruolo di segretaria. Mentre i posti dirigenziali sono affidati a chi è ben introdotto, anche se spesso incapace. Per questo in Italia ci sono le migliori segretarie e i peggiori manager".