Le perturbazioni stazionano sulla Valle d'Aosta

L'Ufficio Meteorologico - Servizio Centro Funzionale della Valle d'Aosta segnala: un piccolo impulso debolmente perturbato porterà qualche precipitazione soprattutto sui settori occidentali, poi il vento sinottico ruoterà da NW ritirando gradualmente le nuvole e la neve verso i confini esteri.

Ancora un lunedì tendenzialmente ventoso e freddo per la presenza di aria fredda oltralpe, e da martedì un'alta pressione sul Mediterraneo favorirà l'avvicinamento di aria più mite e porterà gradualmente bel tempo, forse fino a venerdì.

DOMENICA 22 DICEMBRE

Molto nuvoloso con deboli precipitazioni, più persistenti a NW e moderate sui rilievi di confine, nevose oltre 1000-1300 m. Schiarite a tratti altrove, più ampie durante le ore centrali e in bassa Valle.

Venti: 3000 m forti o molto forti nord-occidentali; foehn nelle valli, localmente intenso.

Temperature: in lieve calo tranne le minime in montagna.

Zero termico: 1300 » 1700 m; T 1500 m: -1 » 2 °c; T 3000 m: -11 / -7 °c;

Pressione: stazionaria.

Segnalazioni: nulla da segnalare.

Attendibilità: 4/6



LUNEDÌ 23 DICEMBRE

Nuvolosità medio-bassa e fiocchi di neve portati dal vento sui settori settentrionali e occidentali, schiarite anche ampie altrove.

Venti: 3000 m forti o molto forti da NW, in graduale attenuazione; foehn nelle valli.