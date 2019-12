I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sulle pagine dei quotidiani nazionali la nuova crisi del M5S è anche crisi di governo; Fca e Peugeot rassicurano sindacati e Arcelor Mittal fa accordo con i commissari; le dimissioni dell'assessore piemontese accusato di 'ndrangheta

IL CORRIERE DELLA SERA - Caos nel M5S tra fughe e veleni; altri pronti a votare contro la manovra. Si dimette Roberto Rosso, assessore piemontese arrestato per 'ndrangheta

LA STAMPA - Fca rassicura i sindacati, confermati cinque miliardi di investimenti. Cuneo fiscale e bonus Befana, i soldi ci sono, le regole ancora no. Caos M5S, la mossa di Di Maio

LA STAMPA VDA - La pioggia non ferma le Sardine, in 150 in piazza sotto il diluvio. Babbo Natale porterà i doni ai bambini del Beauregard in sella a un'Harley Davidson.

IL SOLE24ORE - Alitalia, sale il conto della Compagnia. Arriva il bonus Befana ma non si sa ancora come. Prima casa, ecco come funzionano gli sconti del Fisco.

GAZZETTAMATIN.IT - Consiglio Valle, Restano decisivo per l'ingresso in aula di quattro nuovi consiglieri

BOBINETV.IT - Pedone 58enne investito a Chatillon