PAPA: Non possiamo girarci dall’altra parte di fronte a ingiustizie e disuguaglianze

«Non possiamo, non dobbiamo girarci dall’altra parte di fronte alle ingiustizie, alle disuguaglianze, allo scandalo della fame nel mondo, della povertà». È il nuovo, forte appello di Papa Francesco contro l’indifferenza nella quale spesso si consumano i drammi e le tragedie del mondo.

Incontrando stamane, venerdì 20 dicembre, il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, António Guterres, il Pontefice ha voluto riaffermare in particolare il dovere di combattere la piaga degli abusi sui più piccoli e di soccorrere i «tanti nostri fratelli che, a motivo di conflitti e violenze, della miseria o dei cambiamenti climatici, lasciano i loro Paesi».

Nel videomessaggio registrato per l’occasione insieme a Guterres, Francesco ha invitato a non «rimanere indifferenti davanti alla dignità umana calpestata e sfruttata» e «agli attacchi contro la vita umana». Dal Papa, inoltre, una ferma condanna delle persecuzioni nei confronti dei credenti e dell’«uso della religione per incitare all’odio». Nel ribadire che «è immorale non soltanto l’uso ma anche il possesso di armi nucleari», il Pontefice ha esortato poi a non perdere la fiducia nel dialogo e nel multilateralismo, rinnovando infine l’invito all’impegno «per ridurre le emissioni inquinanti e per una ecologia integrale».