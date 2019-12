Domani domenica 22 dicembre saint Flavien

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Martedì 24 dicembre

Ospedale Beauregard - ore 16.30

Natale del Signore - S. Messa della Vigilia

Cattedrale - ore 22.00

Natale del Signore - S. Messa della Notte

Mercoledì 25 dicembre

Cattedrale - ore 10.30

Natale del Signore - S. Messa del Giorno

Chiesa collegiata di Sant'Orso - ore 17.30

Vespri di Natale

Giovedì 26 dicembre

Priorato di Saint-Pierre – mattino

S. Messa e incontro con i Sacerdoti del Priorato

Venerdì 27 dicembre

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Domenica 29 dicembre

Cattedrale - ore 20.30

Veglia di preghiera per la Famiglia

Lunedì 30 dicembre

Cogne, Casa delle Suore di San Giuseppe – pomeriggio

S. Messa con i giovani del Rinnovamento nello Spirito

Martedì 31 dicembre

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa di Ringraziamento e Te Deum

con le Parrocchie del Centro storico

Le Messager Valdotain ricorda domenica 22 dicembre saint Flavien

La Chiesa celebra Santi Demetrio, Onorato e Floro di Ostia Martiri

Demetrio, Onorato e Floro sono commemorati nel Martirologio Romano il 22 dicembre La notizia proviene da Usuardo, il quale però non si accorse che si trattava di una ripetizione dei santi Demetrio e Onorio ricordati già il 21 novembre. È da notare inoltre che nel Geronimiano invece di Onorato si legge Onorio e in più c'è anche il nome di Felice. Onorato però è ricordato nello stesso Geronimiano il 21 dicembre come vescovo e confessore, ma di ignota sede. Chi fossero poi Felice e Floro è impossibile precisare per mancanza di altre notizie.

Il sole sorge alle ore 8,08 e tramonta alle ore 16,39