Allo Splendor Concerto di Capodanno con l'Orchestra Sinfonica di Stato della Bulgaria

Come tradizione vuole, aprirà l'anno tra musica e solidarietà, il Concerto di Capodanno al teatro Splendor di Aosta mercoledì 1 gennaio 2020 alle ore 11, quando a salire sul palco sarà l'Orchestra Sinfonica di Stato della Bulgaria.

Il programma del concerto, diretto da Abzal Mukhitdinov insieme alla giovane violinista-prodigio Elisso Gogibedaschwili, prevede brani di Giuseppe Verdi, Niccolò Paganini e Johann Strauss. Gli incassi del concerto - organizzato per la collaborazione tra le società di promozione artistica Incontri Musicali Internazionali, PM Promotion e il Consiglio Valle - saranno devoluti per il sostegno delle attività dell'associazione Lorenzo Poletto Onlus, nata per aiutare i bambini malati oncologici e le loro famiglie.

Ad Aosta artisti di fama mondiale

Dopo aver conseguito il Master of Arts presso la University of York, il direttore kazako Abzal Mukhitdinov ha fondato diverse formazioni musicali, quali Camerata of Kazakhstan (1997), Astana Philharmonic Symphony Orchestra (1999), The Baisseitova Opera House Symphony Orchestra (2000), La Primavera Chamber Orchestra (2005) e Astana Opera Symphony Orchestra (2013). È salito sul podio in sale prestigiose, tra le quali Carnegie Hall di New York, Opéra Bastille di Parigi e De Doelen di Rotterdam.

Nata nel 2000 in Austria, la violinista Elisso Gogibedaschwili è cresciuta in una famiglia multiculturale di musicisti, iniziando all'età di 6 anni a collezionare premi e riconoscimenti internazionali. Ha studiato nella classe di Josef Rissin presso la Musikhochschule dell’Università di Karlsruhe, debuttando come solista nel 2010 e iniziando un percorso che l'ha portata a esibirsi con diverse orchestre tra le quali la MAV Symphony Orchestra nel Museo Nazionale di Budapest, la Savaria Symphony Orchestra, la Czech Philharmonic alla Smetana Hall di Praga e la Symphony of the Americas al Broward Center in Florida. Suona un violino di Jean-Baptiste Vuillaume del 1849.

Le prevendite sono aperte da oggi; i biglietti per il concerto sono disponibili a 12 euro (più 1 euro di prevendita) presso la sede della PM Promotion al primo piano della Galleria Commerciale Les Halles di Pollein, località Autoporto, o sul sito www.pmpro.it/biglietteria.