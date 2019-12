due cucciolotti calabresi di ENPA Sibari da adottare

Ha già tre cani Sergio. Il primo, adottato in un canile piemontese, è un pastore tedesco classificato dai veterinari Asl come mordace. I volontari nemmeno aprivano il suo box, gli passavano il cibo dallo sportello. Sergio che è un tipo strano ma molto bravo, ha aperto il box, gli ha infilato il collare senza toccarlo, ha aperto lo sportello dell'auto e il cane è salito da solo. A casa, quella notte pensò: "Vediamo se mi sveglio vivo domattina".

Lea

E' anche simpatico Sergio e vive in un paese della provincia di Alessanria. Dopo un anno difficile, il suo cane è diventato un prodigio di equilibrio. Li ho conosciuti, lui e il suo amico a 4 zampe, quando ha voluto adottare da me Luna, una cuccioletta molto paurosa che avevo in stallo da Enpa Sibari, era chiusa nel canile di Cassano allo Ionio. Poi Sergio ha voluto fare il "tris" chiedendomi di adottare Sofia, altra cucciola che avevo preso in stallo da Marilena Salerno. Dopo una vacanza a Sibari con i suoi tre cani, vedendo come è lo stato del randagismo in Calabria e il lavoro di Marilena ha voluto portarsi a casa in stallo LEA E GEREMIA.

"Ti prego aiutami a farli adottare presto e bene, ci stiamo già troppo affezionando ma cinque cani non posso tenerli" Eccoli: LEA E GEREMIA sono nati in strada in Calabria da una randagina dolcissima, LUCE (anche lei cerca ancora casa) che li aveva nascosti in una discarica dove riusciva a recuperare un po' di cibo per poter sopravvivere e allattarli. Per fortuna sul loro cammino è comparsa la delegata ENPA di Sibari che ha recuperato tutta la famigliola mettendola in una pensione. Così hanno avuto cibo e cure assicurate ma vivevano tutti dentro a un b ox. Lea e Geremia hanno avuto la fortuna di essere portati in stallo casalingo in Piemonte, provincia di Alessandria. Lea pesa 13 chili, Geremia 16. Hanno 8 mesi. Sono superbuoni, belli, vanno al guinzaglio, Lea dorme abbracciata ai gatti, vivono perfettamente in sintonia con il branco canino di Sergio e non hanno problemi in auto. Sono vaccinati, chippati e già sterilizzati. Adozioni in Piemonte, Liguria e Lombardia. Per info giorgiarozza@enpa..org cell. 3489264039