I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sulle pagine dei quotidiani nazionali i retroscena del blitz di Gratteri contro la 'ndrangheta; possibili 'patti sulla giustizia' tra Pd e M5S, le trame segrete dei cinesi sul 5G

IL CORRIERE DELLA SERA - Intervista al segretario Pd, 'se cade il governo si vota'. I pm: così i boss controllavano gli eletti, 'per me quel politico si butta dal ponte'. Autostrade, i pedaggi non aumentano

LA STAMPA - Scatta l'allarme dei Servizi, 'fuori i cinesi dalla rete 5G'. Giustizia, un'intesa a metà, patto 5S-Pd, Renzi dice no. I fronti di Putin e Trump

LA STAMPA VDA - Geenna, la Regione esce di scena. Casino, oggi il via libera al bilancio dopo la bocciatura dell'acquedotto. 'Impossibile che la Cogne inquini i pozzi dell'acquedotto'

IL SOLE24ORE - Prima casa, ecco come funzionano gli sconti del Fisco. Il Milleproroghe raddoppia, c'è anche lo stop agli aumenti autostradali

GAZZETTAMATIN.IT - Geenna, per i politici imputati si profila il rito ordinario

AOSTASERA.IT - Operazione Geenna, i destini processuali degli imputati si dividono

AOSTAOGGI.IT - Geenna, 11 imputati chiedono il rito abbreviato e due il patteggiamento

AOSTANEWS24.IT - Processo Geenna, richiesti 11 riti abbreviati e due patteggiamenti

BOBINETV.IT - Due ore di sciopero contro i licenziamenti Alpitel