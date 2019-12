Stambecco d’oro con veste invernale: tre serate nel Gran Paradiso

“Gran Paradiso Film Festival d’Inverno”: il festival dedicato alla cinematografia naturalistica - che ha tradizionalmente luogo in estate nelle valli del Gran Paradiso - si presenta al pubblico nella sua veste invernale in una serata dedicata al lancio della 23ma edizione, che riserverà al pubblico diverse sorprese.

Verranno presentate alcune novità, tra cui il tema della prossima edizione del festival, e sarà proiettato il film vincitore del 22° Trofeo Stambecco d’Oro: “Aigle et gypaète, les maîtres du ciel” di Anne ed Erik Lapied. I due registi francesi prenderanno parte alla serata e racconteranno al pubblico i dettagli e le curiosità sulla propria attività di documentaristi animalier. La serata, in programma sabato 28 dicembre dalle 20.30 alla Maison de la Grivola di Cogne, sarà l’occasione per presentare “Gran Paradiso VR – The experience of Nature”, la nuova postazione immersiva realizzata nell’ambito del progetto Interreg che consentirà di vivere in realtà virtuale l’ascesa alla cima del Gran Paradiso. Sarà possibile simulare la salita alla vetta guardando attorno a sé a 360°.

Il “Gran Paradiso Film Festival d’Inverno” proseguirà a Valsavarenche nella Sala Consiliare e a Rhêmes-Notre-Dame nel Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso, rispettivamente il 3 e 4 gennaio, sempre dalle 20.30. Sarà il pubblico a scegliere quali tra i film vincitori della 22ma edizione verranno proiettati nelle due sale: si potrà partecipare a questo sondaggio sulla pagina Facebook di Gran Paradiso Film Festival fino al 30 dicembre. Anche qui sarà presentata la postazione “Gran Paradiso VR – The experience of Nature”, aperta dalle 20,30.

In tutte e tre le date, con l’acquisto del Fondation Grand Paradis Pass - il biglietto cumulativo della validità di un anno che dà accesso ai 10 siti di interesse naturalistico e culturale gestiti dalla Fondazione – sarà possibile ricevere in omaggio un paio di occhiali VR e partecipare all’estrazione di skypass e di biglietti d’ingresso al fun park di Rhêmes-Notre-Dame.