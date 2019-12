Claudio Latino, paladino valdostano del volontariato

Claudio Latino, di 59 anni, di Aosta, è uno dei 32 Ufficiali dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana nominati dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. La motivazione: "Per lo straordinario impegno e la dedizione ai valori del volontariato in favore delle persone in condizioni di disagio".





Claudio Latino è dipendente di Trenitalia e lavora alla Direzione regionale Valle d'Aosta, ma soprattutto da sempre è impegnato nel sociale: dal 2016 al 2017 è stato segretario nazionale dell'Aido (Associazione italiana per la donazione di organi) e dal 2017 è Presidente del Centro di Servizio per il Volontariato (Csv) della Valle d'Aosta. Quest'ultima è un'associazione che riunisce 88 tra le 161 organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale attive in Valle d'Aosta con il compito di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari. Tra le numerose attività, il Csv ha creato il primo, e al momento l'unico, emporio solidale della regione alpina che sostiene più di 300 famiglie.

Le congratulazioni del Consiglio Valle a Claudio Latino

La Presidente Emily Rini, a nome dell'Ufficio di Presidenza, del Consiglio Valle e suo personale, si congratula con Claudio Latino per l'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana conferita oggi, venerdì 20 dicembre 2019, dal Presidente Sergio Matterella.

«Questa onorificenza - evidenzia la Presidente Emily Rini - è il giusto riconoscimento di una vita interamente dedicata al volontariato. A Claudio Latino va il nostro ringraziamento: con la sua energia, il suo ottimismo, il suo impegno ha saputo sviluppare una rete di solidarietà che trova nel volontariato, anche attraverso il CSV da lui presieduto, una delle forze più autentiche della nostra società.»