Verres: Consegnate le borracce ai bambini della scuola primaria O. Jacquemet

La consegna di circa 150 le borracce distribuite nel Comune di Verrès, nella scuola primaria O. Jacquemet iniziativa rientra, come ha sottolineato il sindaco, Alessandro Giovenzi, "nella nostra idea di paese sostenibile, vogliamo partire dalla sensibilizzazione dei più piccoli sul tema dell’ambiente, partiamo dalla formazione sull’uso corretto dell’acqua per combattere lo spreco e l’uso della plastica. Verrès vuole lanciare un messaggio importante sul tema del plastic free”".

Quest’operazione dalla forte valenza ambientale, risultato anche dell’adesione da parte del Consiglio Comunale alla campagna “Plastic Free Challenge” attraverso una propria deliberazione del giugno scorso, va nella direzione di un mondo sempre più “plastic free” unendo questo messaggio a quello di promozione della bontà e sicurezza dell’acqua del pubblico acquedotto.

Più acqua del rubinetto, oppure della casetta dell’acqua situata in Via Caduti Libertà, vuol dire anche meno plastica e quindi rispetto per l’ambiente e per il futuro di questo pianeta di cui tutti, anche mutando le nostre piccole abitudini quotidiane, siamo chiamati a farci carico.

L’intenzione dell'Amministrazione è fare in modo che da settembre 2020 ogni bambino che inizierà il suo percorso scolastico alla scuola primaria, avrà a disposizione una borraccia che, al pari di zaino e astuccio, potrà diventare uno strumento di “lavoro” quotidiano da utilizzare per avere sempre a disposizione, grazie anche ad un comodo moschettone, la propria acqua del rubinetto con cui dissetarsi.