Gressan: Babbo Natale lasciato in Municipio le borracce green per i bambini

Un Babbo Natale carico di doni è passato in Municipio e li ha lasciati per gli studenti delle scuole elementari di Gressan e Chevrot. Il Sindaco, Michel Martinet, e l’assessore Erika Guichardaz li hanno distribuiti agli alunni.

"E’ stato un momento molto bello perché il regalo natalizio consisteva in una borraccia in alluminio, quindi un prodotto ecologico che ben si presta alle necessità dei bambini" hanno commentato Martinet e Erika Guichardaz.

Questa iniziativa, che è stata possibile alla collaborazione tra Babbo Natale e la Pro Loco di Gressan, chr si sono uniti al comune di Gressan che da tempo ha intrapreso una politica ecologica green. Infatti varie iniziative sono state avviate proprio in questo senso. "Ad esempio - ricorda Martinet - la realizzazione dei pannelli fotovoltaici sulla copertura del municipio, la casa dell’acqua, l’efficientamento energetico del comune e degli edifici scolastico o ancora la casa dell’acqua; Tutto questo per migliorare la qualità della vita e per avere un mondo più pulito".