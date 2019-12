Courmayeur: A scuola con il porta merenda merenda regalato dal comune

“Goditi il tuo spuntino e proteggi l’ambiente!” è lo slogan che ha fatto da filo conduttore, venerdì 20 dicembre, alla consegna di circa 450 che sono stati donati dall'Amministrazione comunale di Courmayeur a tutti gli alunni delle scuole di Courmayeur.

L’omaggio del Comune consiste in un sacchetto in tessuto alimentare, lavabile e adatto a contenere i cibi per permettere ai bambini di portare la merenda a scuola, mentre fanno sport o mentre sono con i propri amici. Realizzato in tessuto per alimenti, è facile da piegare e può essere lavato in lavatrice.

“Il messaggio che abbiamo voluto passare agli alunni delle scuole di Courmayeur è legato ai principi di sostenibilità ambientale. Insieme possiamo aiutare il pianeta a stare meglio” commenta l’Assessore all’Istruzione e Cultura di Courmayeur, Sara Penco “I bambini e le loro famiglie così non dovranno più utilizzare la pellicola o l’alluminio per avvolgere i propri spuntini”.