Per andare dai bimbi del Beauregard Babbo Natale si è attrezzato di una Harley Davidson

Babbo Natale arriverà con un po' di anticipo per i bambini ricoverati al Beauregard di Aosta. Arriva in anticipo perché, vista la mancanza di neve le renne faticano troppo a tirare la lista carica di doni, si è attrezzato di una potente Harley Davidson.

Per farlo ha chiesto l’aiuto dell’Associazione Monte Bianco Members, composta da valdostani possessori della Harley Davidson, che ha deciso di regalare un Natale diverso ai bimbi che si trovano al Reparto di pediatria dell’ospedale Beauregard di Aosta.



Sabato mattina alle ore 11 Babbo Natale in sella ad un’Harley e’ atteso sul piazzale del Beauregard, poi il panciuto omone entrerà nei reparti per portare donare dolci, giocattoli doni, materiale didattico acquistati con fondi provenienti da una raccolta di beneficienza. “Ad accompagnare Babbo Natale – anticipa Gianni Mongerod, patito di Harley Davidson e per l’occasione braccio destro di Babbo Natale - vi saranno altre moto e altri motociclisti che condividono la passione per le Harley e, soprattutto, che condividono la sensibilità di spendersi in favore di chi soffre”.

L’Associazione, oltre che aiutare Babbo Natale, si è già distinta per una iniziativa analoga di beneficenza a favore dell’Associazione autismo VdA.