Salvini ad Aosta chiede più autonomia per l'Italia

"L'autonomia delle regioni non è il problema. Il problema sono i ladri di autonomia. L'Italia ha bisogno di più autonomia, che fa rima con merito, responsabilità, progresso. Penso, per esempio alla Calabria dove deve essere portata". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, durante un appuntamento elettorale ad Aosta.

"Un conto sono i trecento arresti in Calabria, un conto le dimissioni di massa in Valle d'Aosta, un conto una indagine in Piemonte che riguarda anche un politico sui cui bisogna fare chiarezza al più presto". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta l'inchiesta sulla 'ndrangheta in Piemonte che ha portato all'arresto e alle dimissioni da assessore regionale dell'esponente FdI Roberto Rosso. "Si è dimesso? Basta, vuol dire che ha ritenuto giusto farlo - aggiunge -. Gli auguro buona fortuna".