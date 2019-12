La deputata Elisa Tripodi (M5S) vuole mettere una toppa ma è peggio del buco

La deputata 5 Stelle ha postato un video messaggio per spiegare il suo pensiero e per lamentarsi degli attacchi gratuiti di una testata locale. Ma evidentemente non ha sentito cosa ha detto il Questore di Aosta in materia di funzioni prefettizie e meno ancora ha detto della lezione in materia istituzionale ricevuta dal Ministro Bocca e più precisamente sulle modalità di scioglimento del Consiglio Valle. E poi fa la vittima dicendo di essere a criticata. Un intervento con il quale ha evidenziato le lacune nella conoscenza delle norme costituzionali.