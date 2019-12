Aggravi (Lega) ‘Bene approvazione bilancio casino ma basito per iniziativa DeVere’

"Sicuramente l’avventura approvazione del bilancio 2018 è una buona notizia, ma lascia senza parole, almeno il sottoscritto, l’ultimo comunicato stampa della DeVere.Concept". E' il commento dell'ex assessore Stefano Aggravi (Lega) al comunicato con il quale la DeVere annuncia la richiesta di risarcimento di 9,3mln di euro che, secondo Aggravi "fa parte di una precisa strategia della società".

Precisa ancora Aggravi: "Definire la procedura concorsuale 'capolavoro economico giuridico' con fare dichiaratamente spregiativo, dimostra ancora una volta che la scelta validata dal Tribunale rappresenta la strada corretta". Sostiene ancora l'exe assessore regionale alle Finanze: "Sono tante, infatti, le cause che hanno portato la Casa da Gioco in stato di difficoltà, per non dire altro, ma sicuramente tra queste non vi è la procedura concorsuale che al contrario ad oggi permette la sopravvivenza e la ristrutturazione dell’Azienda".