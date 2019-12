Courmayeur: Alla scuola Proment un grande spettacolo per gli auguri di Natale bimbi, nonni

Un pomeriggio di festa e spettacolo con e per i bambini della Scuola Proment. E' questo l'appuntamento che i piccoli alunni della scuola di Courmayer hanno preparato per questo Natale 2019. Oggi venerdi 20 dicembre alle ore 15 i circa sessanta piccoli allievi saliranno sul palco del Cinema Palanoir per fare gli Auguri a mamme, papà, nonni e fratellini ma anche piccoli e grandi amici con alcune canzoncine in inglese, francese e italiano preparate per l'occasione.

Auguri che quest'anno i loro insegnanti hanno voluto ricambiare, regalando ai loro allievi anche la storia dell' " Elfo magico" raccontata dagli attori del Circowow in una sorta di speciale e originale staffetta natalizia con le performance dei loro giovanissimi colleghi.

Sarà per tutti un momento di festa ma anche di condivisione e solidarietà concreta, visto che, come l'anno scorso, l'appuntamento si concluderà con "il mercati no" dei piccoli oggetti che i bimbi della Scuola Proment hanno realizzato in queste ultime settimane. Semplici ricordi di questo Natale 2019 fatti a mano dai bambini e proposti ai loro ospiti in cambio di una donazione che andrà a contribuire alla raccolta di fondi di solidarietà per associazioni impegnate in attività di sostegno per bambini meno fortunati, che verranno scelti dai rappresentanti di classe e dagli insegnanti.