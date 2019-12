Da isola felice ad araba fenice?

Non so con quale spirito apprestarmi a fare gli auguri ai lettori di Aostacronaca. Gli ultimi avvenimenti sono sotto gli occhi di tutti e, purtroppo, l’imminente periodo festoso passa in secondo piano, tanta è l’amarezza di vedere screditata da alcuni personaggi , speriamo ingiustamente coinvolti, anche la nostra piccola comunità.

Ritrovarci per l’ennesima volta sprofondati in uno scandalo di malavita e corruzione, menzionato ormai anche ben oltre i nostri confini, è angosciante, è l’immagine di un governo che pare autodistruggersi sulla pira del desiderio smodato di potere e denaro. Riusciremo a rinascere dalle ceneri di una politica che ci ha portato alla rovina e alla pubblica berlina?

Dobbiamo sperare di sì, augurarci il ritorno a una corretta amministrazione di cui abbiamo ormai un bisogno improcrastinabile, soprattutto per ritrovare quello “spirito di corpo” che ci ha sempre uniti sotto un’aura di prospero benessere che sentivamo di meritare, in virtù di tante nostre caratteristiche che ci rendevano cittadini del mondo pur in un territorio così piccolo.

L’autonomia che così spesso, troppo spesso, ricorre nelle dichiarazioni dei politici ha per noi, gente comune, un significato vago. Dall’averla studiata sui libri di scuola alla perdita di molte delle originarie prerogative, questo concetto ci è diventato sempre più estraneo. Anzi, sentire il termine usato fino alla nausea nei vuoti discorsi di propaganda ha finito per rendercelo indigesto.

Eppure, ammettiamolo, quella frase incisa sulla parete del consiglio regionale, “Il y a des peuples qui sont comme des flambeaux….” , ce la sentiamo un po’ impressa anche nel cuore. Perché, al di là delle convenienze politiche, la nostra Petite Patrie l’abbiamo sempre vissuta con fierezza. Un’isola felice o meno, comunque un angolo di mondo di cui ci siamo fatti vanto.

Le nostre bellezze naturali e storiche, le nostre peculiarità di popolo di montagna chiuso nelle sue tradizioni ma aperto a condividerle con i visitatori disposti ad amarci, ci hanno forgiato come collettività orgogliosa di chiamarsi Valdostana. Nella nostra semplicità è forse questa l’unica concreta percezione di un’autonomia da difendere.

A questo punto solo noi possiamo farlo con la nostra responsabilità di cittadini, sebbene frustrati e stanchi di inganni. E’ il momento di respingere la voglia sempre più insistente di voltare le spalle alla politica e cercare con determinazione e intransigenza delle figure credibili in cui riporre quella fiducia ormai persa ma indispensabile, di rialzare la testa e guardare con occhio critico ma conciliante alle istituzioni alle quali chiediamo tutela e onestà.

Un'assemblea consiliare che si trasforma in una volgare aula di tribunale e l’ipocrita retorica di chi prende le distanze per adularci non ci rappresentano. Né abbiamo bisogno della già annunciata processione di politici nazionali desiderosi di fare un appetibile boccone dei nostri voti. Reimpariamo a scegliere i nostri governanti e a non cadere nella trappola di facili lusinghe, se non siamo merce di scambio è il momento di dimostrarlo.

Mi sento quindi di augurare un sereno natale e un inizio d'anno gioioso a tutti. Ma, soprattutto, a noi che viviamo in questa stupenda regione auguro di vivere una veloce rinascita da queste tristi ceneri e tornare ad essere un’isola felice.

Perché, checché ne dicano, noi siamo comunque valdostani!; ogni riferimento all'Associazione di volontari che sostiene questo giornale è casuale, ma già che c'è è benvenuto.