Annulé 'Le rassemblement de la première glace' en Savoie

Il s'agit de l'un des plus emotionants escalade sur glace en Europe et en 2018 douze valdotains ont participé à l'evenèment, mais cette année ils devront se contenter de revoir les vidéos de leurs entreprises. Samedi 21 et dimanche 22 décembre, la sixième édition du 'Rassemblement de la première glace' devait se dérouler à Aiguilles, mais à été anullée.

En fait, "Étant donné la douceur actuelle et à venir, des conditions de la glace et pour des raisons de sécurité, la rencontre de la première glace d’Aiguilles est annulée", est-il indiqué dans un communiqué. La mairie et les partenaires de l’organisation informeront d’un éventuel report de l’événement le long de la cascade, qui se fait à partir du pont du Lombard, situé au cœur du village.

Par contre en Vallée d'Aoste sont pairfetement prete pour les passionnés le cascades de glace de Lillaz à Cogne et le groupe de Glassier à Bionaz.