PAPA: Il presepe; segno di pace per un mondo che fabbrica armi e violenza

In un mondo dove «si fabbricano tante armi e tante immagini violente, che entrano negli occhi e nel cuore», il presepe rappresenta «un’immagine artigianale di pace» e «un Vangelo domestico». Lo ha ricordato Papa Francesco nella catechesi natalizia tenuta nella mattina del 18 dicembre durante l’udienza generale nell’Aula Paolo VI.

L’ultimo appuntamento del mercoledì di questo 2019 ha offerto al Pontefice l’occasione per una riflessione sull’attualità del presepe, partendo dalla visita compiuta lo scorso 1° dicembre a Greccio per la firma della lettera Admirabile signum dedicata proprio al «significato di questa tradizione». La rappresentazione della Natività, ha spiegato in proposito, «è come un Vangelo vivo», portato «nelle case, nelle scuole, nei luoghi di lavoro e di ritrovo, negli ospedali e nelle case di cura, nelle carceri e nelle piazze».

Fare il presepe, dunque, «è celebrare la vicinanza di Dio», che «non è un signore lontano o un giudice distaccato, ma è Amore umile, disceso fino a noi».La Natività rappresenta poi «un invito alla contemplazione». Perché, ha sottolineato il Papa, «solo se lasciamo fuori casa il frastuono del mondo ci apriamo all’ascolto di Dio, che parla nel silenzio». Si tratta di una tradizione «più che mai attuale — ha insistito — mentre ogni giorno si fabbricano nel mondo tante armi e tante immagini violente, che entrano negli occhi e nel cuore».

Il presepe, invece, è un eloquente segno di pace. E da esso, ha continuato Francesco, «possiamo cogliere un insegnamento sul senso stesso della vita»: quella rappresentazione, infatti, «è il ricordo che Dio è venuto da noi, è nato da noi, ci accompagna nella vita, è uomo come noi, si è fatto uomo come noi».

«Nella vita di tutti i giorni non siamo più soli, Egli abita con noi», ha ribadito il Pontefice, concludendo la sua riflessione con l’augurio che la preparazione del presepe in ogni casa «sia l’occasione per invitare Gesù nella vita. Quando noi facciamo il presepe a casa, è come aprire la porta e dire: “Gesù, entra!”, è fare concreta questa vicinanza, questo invito a Gesù perché venga nella nostra vita».