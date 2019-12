Torna di moda l'albero di Natale naturale, però in formato 'mini'

L’albero naturale di Natale trova spazio quest’anno nelle case di 12mila famiglie valdostane e di tre milioni e mezzo di italiani, per una spesa media di 42 euro. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ presentata in occasione del weekend dell’Immacolata, durante il quale tradizionalmente si acquista l’albero di Natale con iniziative in molti mercati degli agricoltori di Campagna Amica, che quest'anno ad Aosta era stato organizzato in piazza Arco d'Augusto.

L’albero di Natale è l'allestimento irrinunciabile per l’88% delle famiglie italiane secondo una tradizione consolidata anche se – sottolinea Coldiretti, la maggioranza di oltre la metà degli italiani sceglie ancora l’albero sintetico recuperato dalla cantina. L’albero vero inoltre è sempre più piccolo, non solo per questioni economiche ma anche per la facilità di trasporto e del minor numero di metri quadrati disponibili per abitazione. "Il risultato – precisa la Coldiretti – è che negli ultimi quindici anni la dimensione l’albero di Natale si è accorciato in media di quasi mezzo metro ed oggi la maggioranza degli abeti acquistati dagli italiani hanno una altezza inferiore al metro e mezzo ma in molti casi non superano neanche il metro". I valdostani non fanno differenza: anche nella Petite Patrie gli enormi abeti che fino agli Novanta troneggiavano nei giardini di tante case sono stati sostituiti da aghifoglie molto più piccoli, supportati magari da altre decorazioni e dal Presepe, must natalizio tornato in auge nelle case private negli ultimi dieci anni, la cui realizzazione 'fai da te' sta avendo molto successo anche in Valle.

Oltre che per l’altezza i prezzi variano a seconda delle varietà ma complessivamente, comunque, – precisa la Coldiretti – gli abeti più piccoli che non superano il metro e mezzo sono venduti anche quest’anno a prezzi variabili tra i 10 e i 60 euro a seconda della misura, della presenza delle radici ed eventualmente del vaso, mentre per le piante di taglia oltre i due metri il prezzo sale anche a 200 euro per varietà particolari.

La vendita avviene nei vivai, nella grande distribuzione, presso i fiorai, nei garden, ma ottime occasioni si trovano anche in molti mercati degli agricoltori di Campagna Amica. L’albero naturale italiano concilia il rispetto della tradizione con quello dell’ambiente a differenza delle piante di bassa qualità importate dall’estero che raggiungono l’Italia dopo un lungo trasporto con mezzi inquinanti.

Gli abeti utilizzati come ornamento natalizio – rileva la Coldiretti – derivano per circa il 90 per cento da coltivazioni vivaistiche mentre il restante 10 per cento (cimali o punte di abete) dalla normale pratica forestale che prevede interventi colturali di 'sfolli', diradamenti o potature indispensabili per lo sviluppo e la sopravvivenza del bosco.