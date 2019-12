Processo Geenna, respinta costituzione parte civile Regione

Questa mattina il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Torino Alessandra Danieli ha respinto, per vizio di forma, la richiesta della Regione di costituirsi parte civile nel procedimento sull'inchiesta Geenna della Dda e dei carabinieri su presunte infiltrazioni della 'ndrangheta in Valle d'Aosta. La decisione è stata comunicata oggi, giovedì 19 dicembre, in avvio di udienza; la Regione era rappresentata dall'avvocato Renzo Cocchi, del foro torinese.



La richiesta, per essere formalmente corretta, avrebbe dovuto essere depositata da chi tre settimane fa l'aveva commissionata per conto dell'Amministrazione regionale ovvero dal dimissionario presidente della Giunta, Antonio Fosson, che però non è comparso in aula; in alternativa, l'avvocato Cocchi avrebbe dovuto presentare procura speciale. Fosson, tra l'altro, è indagato per scambio elettorale politico-mafioso in un'altra inchiesta della Dda, 'Egomnia' ovvero Geenna 2 condotta dai carabinieri di Aosta.

È stata invece accolta invece la richiesta di costituzione di parte civile inoltrata dai Comuni di Aosta e di Saint Pierre, rappresentati dall'avvocato Giulio Calosso, nonchè quella dell'associazione Libera. Per l'inchiesta Geenna sono imputate 19 persone tra cui il consigliere regionale sospeso Marco Sorbara; l'ex assessore alle Finanze del Comune di Saint-Pierre, Monica Carcea e Nicola Prettico, consigliere comunale di Aosta anch'egli sospeso.