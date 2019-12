Ancora precipitazioni ma sabato si rivede il sole

Il servizio meteo regionale prevede che domani entra nella nostra regione una attiva ma rapida perturbazione con precipitazioni diffuse; il suo allontanamento verso est già nella serata di venerdì permette una breve pausa al mattino di sabato, con schiarite. Tuttavia già nel pomeriggio di sabato transita una rapida perturbazione con nuove nubi e piogge deboli. La tendenza rimane incerta: da domenica è probabile che la nostra regione venga interessata da correnti NW in quota, intense domenica e lunedì, con tempo generalmente asciutto con schiarite sui settori orientali, nuvoloso con deboli precipitazioni sui settori occidentali

VENERDI 20 DICEMBRE

Cielo coperto e precipitazioni diffuse ed in progressiva intensificazione nel corso della giornata sino a moderate sui settori occidentali e centrali, forti sul settore orientale; limite delle nevicate tra 1500 e 1800m, in calo nel pomeriggio sin verso 1400m circa, a 1300m in serata sui settori W.

SABATO 21 DICEMBRE

Al mattino asciutto e cielo sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento sulla dorsale di confine W. Dalla tarda mattinata rapido aumento della nuvolosità e dal primo pomeriggio nuvoloso ovunque, con precipitazioni dal tardo pomeriggio a partire da W in estensione a tutta la regione in serata.

