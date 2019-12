Consiglio Valle domani per surroga consiglieri

Venerdì pomeriggio torna a riunirsi il Consiglio regionale della Valle d'Aosta dopo le dimissioni del presidente della Regione, Antonio Fosson, degli assessori Laurent Viérin e Stefano Borrello, e del consigliere Luca Bianchi, indagati nell'ambito di un'inchiesta sul condizionamento delle elezioni regionali del 2018 da parte della 'ndrangheta.

La riunione è fissata alle 15,30. All'ordine del giorno la surroga dei consiglieri dimissionari, la ricomposizione delle commissioni consiliari e l'atto di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche.

Arrestato Gianluca Callipo, sindaco di Pizzo e presidente di Anci Calabria

Il primo cittadino della città napitina tra i nomi eccellenti degli indagati coinvolti nell’inchiesta Rinascita Scott che ha colpito i clan di ‘ndrangheta del Vibonese.

Il suo nome spicca tra gli arresti eccellenti eseguiti nell’ambito dell’operazione “Rinascita-Scott”, che ha disarticolato tutte le organizzazioni di ‘ndrangheta operanti nel Vibonese e facenti capo alla cosca Mancuso di Limbadi e al clan Lo Bianco-Barba.

Il primo cittadino, avrebbe tenuto «condotte amministrative illecite» e favorevoli alla 'ndrangheta «garantendo ad alcuni indagati benefici nella gestione di attività imprenditoriali». Lo si legge negli atti dell'inchiesta. I reati contestati si riferiscono al suo ruolo politico ed amministrativo.

Nell'inchiesta è coinvolto anche Enrico Caria, all’epoca dei fatti comandante della polizia locale di Pizzo (Vibo Valentia), il quale, in concorso tra gli altri con Callipo «avrebbe agito nell’interesse dei “Mazzotta”, egemoni sul territorio, adottando condotte perlopiù omissive».

Gianluca Callipo originario di Pizzo, 37 anni, l'11 giugno 2017 Callipo è stato eletto per la seconda volta sindaco, con il 62 per cento dei voti, a fronte del 57 per cento dei consensi registrati nel 2012, anno della sua prima elezione alla guida della nota cittadina vibonese, tra le principali località turistiche della Calabria.

Il 30 ottobre 2015 è stato eletto coordinatore nazionale di Anci Giovani ed esattamente due anni dopo, il 30 ottobre 2017, è stato eletto presidente di Anci Calabria, carica che ricopre tuttora. In tale veste era stato invitato ad Aosta per tenere una lezione alla Scuola di DEmocrazia.

Membro dell'assemblea nazionale del Pd, Callipo è stato uno dei competitor alle primarie 2014 del centrosinistra per la scelta del candidato a presidente della Regione Calabria, poi vinte da Mario Oliverio. Nel novembre del 2018 ha lasciato il Partito democratico per annunciare il suo sostegno alla candidatura alle Regionali di Mario Occhiuto per il centro destra di Salvini, Berlusconi e Meloni.