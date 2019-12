Raduno delle Aquile di Calimala Più 50 Confcommercio al Pezzoli di Gressan

Il Ristorante Pezzoli di Gressan ha ospitato le Aquile di Calimala, ovvero la festa organizzata da 50 & Più Confcommercio per premiare i suoi Maestri del Commercio con il simbolo della corporazione dei mercanti, d’argento, d’oro e di diamante agli imprenditori del terziario che hanno raggiunto rispettivamente i 25, 40 o 50 anni di attività nei settori commercio, turismo e servizi. Alla manifestazione era presente anche Antonella Marcoz, vice sindaco e assessore al Commercio di Aosta.

“L’onorificenza Maestro del Commercio – ha ricordato Pericle Calgaro, Vice presidente di 50&Più che ha portato anche i saluti del presidente Pieantonio Genestrone, assente per motivi di salute - costituisce un premio per una vita trascorsa al servizio degli altri ed è assegnata a tutti coloro che, iscritti a 50 & PIU’ FENACOM, svolgono o hanno svolto la propria opera nei comparti del Commercio, del Turismo o dei Servizi per almeno 25 anni”.

Per Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio VdA “La consegna delle AQUILE AI MAESTRI DEL COMMERCIO, è un appuntamento importante perché è un riconoscimento a tutti coloro che hanno contribuito con il loro lavoro, a sviluppare l’economia della nostra Valle d’Aosta ed a far conoscere la nostra piccola ma splendida Regione, in Italia, in Europa, nel mondo.

“E’ un evento speciale – gli ha fatto eco Giuseppe Sagaria, Vice presidente Vicario di Confcommercio - per PERSONE speciali che rappresentano la storia e la linfa del tessuto economico del nostro territorio che possiamo definire EROI, grazie alla piccola bottega, al rapporto umano, alla disponibilità ed alla prosperità locale”.

Ma a riportare tutti con i piedi per terra è stato Dominidiato che ancora una volta ha dovuto richiamare l’attenzione sul fatto che anche in Valle d’Aosta purtroppo continuano a chiudere attività, negozi e botteghe, soprattutto nei centri storici, che parlano di storia e di comunità, pezzetti importanti della nostra identità persi per sempre, quindi venendo a mancare anche quel momento di chiacchiera con il negoziante che ti conosce da una vita. Per Ogni saracinesca che si abbassa, il vuoto che rimane è un buco incolmabile”.

Ecco perché, come ha rimarcato Pericle Calgaro, la premiazione dei MAESTRI DEL COMMERCIO, per sostenere, gratificare ed incentivare chi non si arrende ma continua ogni mattina ad alzare la saracinesca, spesso, nonostante tutto con il sorriso”.

Le onorificenze

5 di DIAMANTE, DONNE 1 – UOMINI 4, imprenditori con più di 50 anni di attività;

17 di ORO, DONNE 10 – UOMINI 7, imprenditori con attività dai 40 ai 49 anni; 7 di ARGENTO, DONNE 5 – UOMINI 2, imprenditori con attività dai 25 ai 39 anni.

Vi siete mai chiesti che cosa rappresenta la famosa "aquila" di Confcommercio e perché è stata scelta come simbolo? In realtà si tratta del simbolo dell'Arte dei Mercatanti o di Calimala, una delle “Arti Maggiori” tra le corporazioni di arti e mestieri di Firenze, le cui prime notizie risalgono al 1150. Le origini della parola Calimala sono incerte; si pensa che possa derivare dal latino callis malus, ovvero stradaccia, oppure dal greco kalos mallos, che significa bella lana. In effetti, le botteghe e i magazzini dei mercanti appartenenti alla corporazione si concentravano quasi tutti in questa antica strada e nella vicina via Calimaruzza.