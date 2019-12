Aosta: Orti urbani a cinque stelle e a misura di cittadino

Dalla prossima primavera l’Amministrazione comunale di Aosta metterà a disposizione 81 nuovi orti urbani, che si aggiungono a quelli già esistenti e che sono stati mordenizzati, come è avvenuto in via Parigi e via Guido Rey con la canalizzazione dell’acqua di irrigazione per evitare danneggiamenti a proprietà private e miglioramento del decoro in quelli di via Parigi. Realizzati anche i nuovi impianti di approvvigionamento di acqua irrigua mediante canalizzazione interrata. Altri analoghi interventi sono previsti agli orti urbani del Quartiere Dora ad inizio 2020.

“Abbiamo destinato circa 90.000 euro dei 130.000 circa com - plessivi per riorganizzare gli orti di via Carabel - sottolinea l’assessore alle politiche sociali, Luca Girasole che spiega – con l’intervento verranno creati 81 nuovi appezzamenti ortivi nel vecchio campo nell'area antistante Casa Deffeyes, rendendo nuovamente decorosa la zona”.

Sempre nell’area antistante Casa Deffeyes, alcuni campi sono stati puliti e svuotati di ogni tipo di materiale e verranno destinati a prato, in vista della possibile trasformazione a Parco Urbano “che ci auguriamo – aggiunge Girasole - anche la futura amministrazione vorrà realizzare. A tal fine abbiamo già fatto stanziare a bilancio ulteriori risorse che ci dovrebbero consentire di effettuare i lavori necessari a rendere fruibile l'area ai cittadini fin falla prossima estate, ovviamente nell'attesa che la futura amministrazione decida come procedere e stanziare le ulteriori risorse necessarie a completare il tutto”.

Rispetto ai nuovi orti verranno creato come detto 81 nuovi orti, che per ogni coppia ora potranno godere di un pozzetto per l'acqua per l'irrigazione, cosa che dovrebbe porre fine alle problematiche evidenziate negli scorsi anni dagli ortolani rispetto alla mancanza di acqua che ogni tanto si verificava a causa di manomissioni delle paratie non autorizzate.

Di più, aggiunge Luca Girasole, “Creeremo degli orti rialzati da assegnare a persone con disabilità ma anche da anziani con problemi di deambulazione o bambini; creeremo delle zone comuni ombreggiate con gazebo dove proteggersi dal sole nei periodi più caldi e dove poter socializzare”.

Verranno posizionate in 2 zone delle rastrelliere in cui ricoverare i propri attrezzi in modo ordinato; saranno anche disponibili degli armadietti nei quali riporre gli indumenti e per la prima volta verranno anche realizzati alcuni punti di approvvigionamento con acqua potabile dai quali potersi dissetare Verranno i fine posizionati 2 bagni, inizialmente chimici o a secco, ma che potranno diventare definitivi in base ai lavori che saranno effettuati successivamente nel futuro parco urbano; servizi che saranno accessibili da persone disabili.

“Contiamo anche, tempo permettendo di poter assegnare i nuovi orti - conclude Luca Girasole - già da febbraio anziché da marzo per consentire agli ortolani fruire di un mese in più di utilizzo”.