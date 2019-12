L'OPINIONE DI UN LETTORE: Alla signora Tripodi l'Autonomia non interessa

Buona sera sig. Minuzzo

Ho letto in più parti i commenti sulla figuraccia fatta dal "nostro?" rappresentante alla Camera dei deputati sig.ra Tripodi, cazzuolata a dovere dal ministro Boccia a seguito del suo "question time" sullo scioglimento del Consiglio regionale della Valle d'Aosta. Sembra proprio che della nostra autonomia alla Tripodi non gliene freghi un bel niente, anzi vorrebbe abolirla. Aggiungo un'altra nota: sul Messager Valdôtain vengono pubblicati i messaggi delle autorità regionali: il messaggio della Tripodi è l'unico che non contiene almeno una frase in francese e dal contenuto del messaggio si può capire come non abbia fatto niente per la Regione che rappresenta.

Lettera firmata

Caro Lettore grazie. Condivido le sue osservazioni. Spiace che per speculazioni politiche e per l'approccio ideologico, ad una questione davvero preoccupante e che getta discredito su tutta la Valle, sia affrontata senza conoscenza, senza consapevolezza, senza aver studiato. Sembrava davvero di esser al bar dove ci si incontra per caso e non si sa perché ci si trova in quel bar. pi.mi.