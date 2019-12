A Natale si canta in coro, un progetto originale dell’Arcova

La musica che accompagna il Natale è per tradizione soprattutto vocale e spesso corale. Fedele a questa consuetudine l’Arcova, l’Associazione regionale cori della Valle d’Aosta, presenta per la Saison culturelle sabato 28 dicembre, alle 21, al Teatro Splendor di Aosta, il concerto Natale inCANTATO, canti natalizi dal mondo. a cura dell’Arcova, un progetto che vede i cori associati collaborare fra di loro per dar vita a ensemble di grandi dimensioni che si esibiranno presentando un repertorio natalizio che va dalla tradizione alle composizioni moderne.

Da sempre l’Associazione si è spesa per incentivare la collaborazione tra i cori nella convinzione che tali esperienze siano arricchenti per i coristi e per i direttori che hanno in tal modo occasione di confrontarsi, cimentarsi su nuovi repertori e condividere l’emozione di una massa sonora coinvolgente. Il progetto coinvolgerà coristi di tutte le età: dai bambini in età scolare sino a cantori di lunga esperienza, dal coro di voci bianche al coro misto. L’interesse del concerto non risiede forse nell’originalità del repertorio, quanto nell’energia sprigionata da queste grandi ed eterogenee masse corali e alla loro varietà timbrica.

Questo il programma:

Bimbincanto, Choeur Enfants Sfom, Les Enfants du Grand-Paradis, Les Jeunes Chanteurs de La Tour: Neve (C. Ferrari), • Filastrocca di Natale (T. Visioli), • Gloria Tibi Domine (G. Gilpin), • Cometa Rock (T. Visioli).

Canto Leggero, Laboratorio Corale Viglino, Le Poudzet Di Gressan: Bianco Natale (el. Cappotto), • Nanita Nana (el. Sofianopolo), • Kling Glockhen (el. Cappotto), • Will you teach me? (V.C. Johson).

Joie De Chanter e Coro Saint-Vincent : Halleluja (l. Cohen, arr. C. Chouquer), • Notte di luce (J. Akepsimas).

Dames de la Ville d’Aoste e Coro Mont Rose: The first Noël (D.Forrest), • I’m gonna sing (A. Rockeghen), • If you are happy (G. Monaco).

Canto Leggero, Coro da Camera del Conservatorio di Aosta, Coro Grand-Combin, Les Jeunes Chanteurs de La Tour: Tempore Natalis Domini (U. Sisask), • O magnum mysterium (I. Antognini), • Laudate Dominum (M. Grdadolnik).

Coro Mont Rose e Coro Saint-Vincent: Per un bimbo che nasce (A. Mazza), • Nenia di Gesù Bambino (arr. Pigarelli), • Cantique de Noël (A. Adam, arr. A. Dodero)

Chatel Argent e Nouvelle Harmonie: Il tamburino (Davis, Onorati, Simeone), • A la nanita nana (J. Jacinto), • Les anges dans nos campagnes (arm. M. Dela).

Coro Polifonico di Aosta, Nota Collettiva, Joie De Chanter: Ring Christmas bells (Leontovich), • Ninna nanna (Bettinelli), • Oggi è nato un bel bambino (el. Ruo Rui).

Tutti coloro che hanno sottoscritto un qualsiasi abbonamento hanno diritto ad assistere gratuitamente al concerto previa prenotazione, telefonando allo 0165 32778. Ingresso unico 5 euro.