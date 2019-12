Aosta: Un pasto caldo per i meno fortunati: è il Natale di Vivenda e Comune

“Anche quest’anno, insieme alla Caritas e alle autorità valdostane, abbiamo voluto condividere con i meno fortunati un momento di gioia e serenità nell’attesa del Santo Natale, regalando loro un sorriso e un pasto caldo. Siamo parte di una cooperativa che crede fortemente nei principi di solidarietà e attenzione verso il prossimo: siamo persone che si prendono cura di persone”. Alessandro Sgura, responsabile operativo per l’Area nord per la Vivenda Spa commneta la cena solidale che è diventata una tradizione natalizia.

Ad Aosta, infatti, si accendono le luci della solidarietà. A pochi giorni dal Natale, venerdì 20 dicembre alle ore 19 nelle mense della Vivenda Spa in via Xavier di Maistre, sarà offerta una cena speciale per chi vive in difficoltà economica o sociale. L’iniziativa, promossa dalla Vivenda Spa in collaborazione con la Caritas, il Comune di Aosta e la Regione, è stata pensata come un momento di condivisione e solidarietà fra la cittadinanza e chi vive in stato di fragilità.

L’azienda del Gruppo La Cascina, da oltre quarant’anni leader nei settori della ristorazione collettiva e del global service, servirà in tavola piatti saporiti e genuini: insalata russa , lasagnetta zucca e fontina, arrosto di tacchino con funghi trifolati, patate al forno, insalata mista. Il menu, pensato per celebrare le festività natalizie, è stato arricchito anche da dolci, panettoni e bevande.