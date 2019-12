Ad Aosta la formazione dei medici per combattere le patologie croniche in montagna

Scompenso cardiaco, ipertensione, diabete sono tre malattie croniche particolarmente insidiose per chi vive in montagna a causa delle possibili complicanze derivanti dalla quota. La Usl valdostana, come le aziende sanitarie di altre realtà montane, è consapevole del problema e in questo senso aggiornamento e formazione dei professionisti sanitari sono armi importanti per ridurne gli effetti negativi. Organizzata per giovedì 19 dicembre nella sala meeting dell'Hotel Duca d'Aosta nel capoluogo regionale, rientra in questo tipo di formazione la giornata di studi su tema 'L'analisi delle prospettive future per la sostenibilità del modello di cura dei pazienti con patologie croniche nei territori di montagna'.

L’iniziativa è finalizzata a illustrare le attività di ricerca e cura contro le patologie croniche condotte dall'Usl della Valle d'Aosta e il confronto con quanto realizzato in altri contesti in Italia.

Finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Interreg-Alcotra, il progetto 'Modello integrato di salute per una montagna inclusiva-Mismi' in cui rientra l'iniziativa aostana intende sperimentare un modello di assistenza e cura dei pazienti afflitti da scompenso cardiaco, ipertensione, diabete in territori di montagna secondo i principi della 'medicina di iniziativa' ovvero che segue la popolazione di particolari territori dalla prevenzione sanitaria al completamento delle cure.



I lavori del convegno di studio saranno aperti alle 10. Sono previsti gli interventi di Anna Castiglion (referente progetto MisMi), Leonardo Iannizzi (direttore dell'Area territoriale dell'Usl Vda), dei partner del progetto e dei referenti da altre Regioni. In conclusione dei lavori è prevista una tavola rotonda moderata da Lorenzo Noto, direttore della struttura Sistemi informativi e telecomunicazioni dell'Usl valdostana.