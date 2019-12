Est française, la plupart des touristes au Mont-Blanc

Le 65% de la clientèle touristique de Savoie Mont-Blanc en hiver est française. Et 56% de celle-ci vient en séjour en famille. Effectivement, Britanniques, Belges et autres vacanciers internationaux sont loin de truster les premiers rangs des hôtes des stations de sports d’hiver savoyardes.

Aussi pour mieux cerner ces clients tricolores ainsi que leurs attentes, l'association Savoie Mont-Blanc Tourisme a confié à deux cabinets spécialisés le soin de réaliser une étude inédite en matière de comportements. Elle est riche d’enseignements pour les professionnels du secteur à qui elle offre des pistes à explorer pour conquérir et surtout fidéliser ces vacanciers hexagonaux. En clair, le territoire peut mieux faire à leur endroit.

Du côté des points positifs, Savoie Mont-Blanc est parfaitement identifiée comme la destination du grand ski, dotée de domaines skiables très qualitatifs et offrant des paysages magnifiques.

En revanche, 40% de l’échantillon jugent que les séjours sont trop chers par rapport au niveau des prestations fournies. "Ce n’est pas le prix qui est en question, mais une qualité de service qui n’est pas à la hauteur de leurs attentes", pointent Gilles Revial de G2A Consulting et Guy Baculard de CoManaging. Résultat, à son retour, cette clientèle recommande moins la destination que les vacanciers des destinations concurrentes. Savoie Mont-Blanc a ainsi 38% de promoteurs alors qu’ils sont 44% ailleurs. Pourtant, ses clients se déclarent globalement satisfaits de leurs vacances.

Parmi les autres points d’amélioration, celui critique, du voyage qui reste à sécuriser, notamment le parcours amenant aux stations, la voiture restant le moyen de transport majoritaire. L’accès à son lieu de villégiature demeure anxiogène, les bouchons et les naufragés de la route ayant visiblement marqué les esprits.