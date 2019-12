In arrivo nuove nevicate su tutte le vallate valdostane

Gli sciatori si preparino perchè Natale e Capodanno si preannunciano 'bianchi' in Valle d'Aosta, dove nuove nevicate sono previste nei prossimi giorni almeno sino a domenica 22 dicembre.

Secondo le previsioni dell'Ufficio meteo regionale, le precipitazioni saranno da moderate a forti e comunque più intense sulle vallate di Ayas, Gressoney e Champorcher. Da giovedì il cielo sulla Valle sarà molto nuvoloso con precipitazioni 'molto deboli' sull'alta e media Valle e 'deboli' sulla bassa Valle, con limite neve su tutto il territorio tra 1600 e 1800 metri.

Per venerdì sono previste invece nevicate moderate nelle vallate laterali di Courmayeur, Cogne, Vasalvara, Valgrisenche, Rhemes e sul Col de Joux con limite neve a 1.700 metri; precipitazioni forti, invece, sulla Val d'Ayas e a Gressoney con limite neve a 1.400 metri. Per sabato schiarite al mattino e poi nuvolosità irregolare con nevicate deboli in serata; domenica e lunedì sono previsti cielo nuvoloso e ancora neve sopra i 1.500 metri e così dovrebbe essere la meteo per tutta la prossima settimana.