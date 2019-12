Cena spettacolo di Capodanno alla Cittadella dei Giovani

Il Capodanno organizzato dal Comune di Aosta abbraccerà, quest’anno, il semipedonalizzato Arco d’Augusto. E proprio per la sua vicinanza al monumento simbolo di Aosta, a questa festa non poteva mancare la Cittadella dei Giovani.

Gli spazi di via Garibaldi 7 rappresenteranno infatti un continuum rispetto a quanto avverrà all’aperto – i concerti di Nandha Blues, Dr. Peter & The Pacemakers e Emozioni del cuore – Viaggio in musica nella storia di Lucio Battisti – per dare a tutti i partecipanti la possibilità di “staccare” per un momento dalla calca della piazza. Una sorta di privé, dove trovare tranquillità, calore, intrattenimento artistico.

Si partirà dalle 19 del 31, quando in caffetteria inizierà l’aperitivo con DJ set che proseguirà fin dopo la mezzanotte: si potrà parlare, incontrare persone, ascoltare musica e rifocillarsi al caldo. Alle 20.30 ci sarà poi l’inedita cena-spettacolo Saga Salsa a cura di Qui e Ora Residenza Teatrale per la regia di Aldo Cassano: attorno ad un tavolo, fra una portata e l’altra, tre donne, tre generazioni diverse, una nonna, una mamma e una figlia, parlano delle loro vite, mettendo in tavola il passato e il presente in una cena da gustare, ma anche da vedere e ascoltare, una cena in cui tutti i sensi sono chiamati a partecipare e dove il pasto da consumarsi non è fatto solo di cibo ma anche di emozioni, sapori e storie.

E dopo la cena, mentre la caffetteria resterà aperta con le note del DJ set, la sala Expo diventerà un grande spazio "chill & art", allestito a metà tra un grande salotto e uno spazio d'espressione artistica: ospiterà, dalle 22, performance duearure e opere istantanee, a cura della direzione artistica della Cittadella in co-progettazione con i giovani del territorio e con chiunque abbia voglia di partecipare.

Il costo a persona per la cena-spettacolo Saga salsa è di 50 euro, bevande incluse (bambini fino a 4 anni gratis, dai 5 ai 10 anni 25 euro). I posti disponibili sono 60: è possibile prenotare chiamando o via whatsapp al +39 3405074670 entro il 27 dicembre (richiesta conferma con acconto di 10 euro da portare in caffetteria).