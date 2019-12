Doues: Un Museo dedicato agli Alpini. Inaugurazione il 29 dicembre

Il Gruppo Alpini di Doues con la collaborazione del Comune e il sostegno del Consiglio regionale della Valle d’Aosta, ha voluto allestire una mostra permanente sugli Alpini e non solo. Uno scrigno della memoria con l’obbiettivo che possa diventare nel tempo un luogo didattico per le nuove generazioni e per non dimenticare.

GLI ALPINI, da sempre amati dalla popolazione, rappresentano per la nostra nazione e, soprattutto per le genti di montagna, una certezza. Si potranno trovare in questa esposizione i nostri cappelli alpini sin dalle origini di fondazione del corpo, le divise usate nel periodo della grande guerra o del secondo conflitto mondiale, documenti, fotografie d’epoca e tanti oggetti che hanno accompagnato i nostri soldati nel loro impegno. “Oggetti – commenta Franco Manes, sindaco di Doues - che testimoniano le difficoltà patite durante i conflitti e la loro vita quotidiana”.

