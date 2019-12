Rhêmes Notre-Dame: Dipinta dalle Rementses la Panchina Rossa contro la violenza delle donne

Anche Rhêmes Notre-Dame ha la sua panchina rossa contro la violeza sulle donne. Una panchina, quella situata nei pressi del Municipio, dal significato profondo perché dipinta da Sofia e Lara Charruaz, Christina Tanini, Nelly e Rita Berard, sotto la supervisione dell'artista e consigliera comunale Nadia Ronc. E tutto il consiglio comunale ha partecipato alla cerimonia dall’alto valore simbolico e di solidarietà nei confronti di chi è debole e deve subire le violenze fisiche e psicologiche.

“La Panchina rossa” è un percorso di sensibilizzazione e di informazione lanciato dagli Stati Generali delle Donne e rivolto ai Comuni, alle associazioni, alle scuole e alle imprese di tutta Italia: la richiesta è quella di installare una panchina rossa in ogni Comune, come monito contro la violenza sulle donne e in favore di una cultura di parità. In Valle il progetto è sostenuto dal Celva e ha già visto l’adesione di una cinquantina di Comuni.

Il progetto “La Panchina rossa” è stato lanciato proprio in vista del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulla donne. Ai Comuni italiani si chiedeva di trovare una location significativa, magari centrale oppure con un senso speciale per il Comune di riferimento, dove mettere una panchina verniciata di rosso. Colore che ormai si riferisce pienamente ad ogni campagna di sensibilizzazione contro i femminicidi e in favore delle pari opportunità.