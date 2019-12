La Polizia di Stato interviene per un soccorso stradale, il conducente era senza patente

Nel primo pomeriggio di ieri una pattuglia della Polizia di Stato, in servizio presso la Sottosezione di Pont Saint Martin, nel corso dell’ordinaria attività di vigilanza stradale, è intervenuta per un soccorso per un’autovettura con targa italiana, ferma in autostrada sulla corsia di emergenza.

Dalle verifiche documentali è emerso che il conducente, trentottenne di origine egiziana, residente in Valle d’Aosta, era privo di patente di guida. Al momento del controllo ha esibito un documento formato tessera con scritte in lingua araba, riferendo trattarsi di una patente di guida rilasciata da una non meglio precisata autorità militare.

Gli operatori di Polizia, dopo un accurato controllo, hanno invece accertato che il documento esibito risultava essere, in realtà, una tessera di iscrizione ad un partito politico.

Al conducente è stata quindi comminata una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro, con conseguente fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.