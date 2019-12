Il meteo non prevede nulla di buono fino a fine settimmana

La nostra regione è caratterizzata sino a sabato da brutto tempo a causa di due perturbazioni; la prima è attualmente in transito sul Tirreno centrale ed interessa i nostri settori orientali; la seconda, ben più attiva, interesserà la nostra regione venerdì.

Da sabato la tendenza al momento rimane incerta; è probabile che la nostra regione venga interessata da correnti NW in quota, intense domenica e lunedì, con tempo generalmente più bello sui settori orientali.

GIOVEDI 19 MATTINA POMERIGGIO

Cielo da molto nuvoloso a coperto; solo qualche temporanea e parziale schiarita possibile. Precipitazioni molto deboli sui settori occidentali e centrali, deboli sul settore orientale, al più localmente moderate sul confine SE col Piemonte; limite delle nevicate tra 1600 e 1800m. Temperature: in lieve aumento nelle valli.

VENERDì 20 MATTINA POMERIGGIO

Cielo coperto e precipitazioni diffuse ed in progressiva intensificazione nel corso della giornata sino a moderate sui settori occidentali e centrali, forti sul settore orientale; limite delle nevicate a 1700m, in calo nel pomeriggio sin verso 1400m circa. Temperature: in lieve calo in montagna.