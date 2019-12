Courmayeur: Festeggiati i Jeunes d'antan

Come ogni anno il Comune di Courmayeur ha dedicato una giornata ai "jeunes d'antan" del territorio che si è tenuta mercoledì 18 dicembre 2019. Gli untrasessantacinquenni si sono ritrovati tutti insieme per un pranzo conviviale, per stare insieme, per condividere una mattinata di socialità, cominciata con la Santa Messa presso la chiesa di San Pantaleone e terminata presso il Ristorante New Sunny Side di Dolonne.

In questa occasione il Sindaco Stefano Miserocchi, accompagnato dal Vice Sindaco Paolo Corio e dall'Assessore alla Cultura, Sara Penco, ha ricordato l'importanza dei momenti di comunità per continuare a tenere saldi i rapporti umani e il patrimonio di conoscenze e valori che i "jeunes d'Antan" rappresentano e portano con sé.