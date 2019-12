La deputata valdostana Tripodi sollecita lo scioglimento del Consiglio Valle

“Se il Ministro interrogato ritenga ricorrenti i presupposti per l’avvio del procedimento di scioglimento del Consiglio regionale della Valle d’Aosta”. La domanda che suona come un sollecito al lo scioglimento del Consiglio Valle è formulata dalla deputata della Valle d’Aosta Elisa Tripodi (M5S) prima firmataria di una interrogazione al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomia.

Nel testo dell’interrogazione riporta lunghi passi della relazione degli inquirenti e depositata dal pm all’inizio dell’udienza preliminare del processo Geenna.

Poi fa anche riferimento al collega parlamentare, il Senatore Albert Laniece. “Secondo gli investigatori – si legge nell’interrogazione – il sostegno al senatore Laniece alle politiche del 4 marzo 2018 è quasi solo una dimostrazione di forza ‘preparatoria’ per gli altri appuntamenti elettorali in Val d’Aosta”. Si tratto di un passaggio che nulla ha a che vedere con lo scioglimento del Consiglio Valle. L’importante, forse è mettere tutto e tutti nel calderone.