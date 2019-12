Audizione di Enrica Zublena in Commissione per audizione su infiltrazione mafiosa negli enti locali

Nel pomeriggio, Enrica Zublena, Sindaco di Saint Marcel, ma in rappresentanza del Celva sarà in Commissione Affari costituzionali, per un'audizione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

Alle ore 15.30 Enrica Zublena, componente del cda del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (Celva) sarà sentita in una audizione definita “informale”. Si tratta di un'audizione sulla una proposta di legge del 5 aprile 2018 e che non ha alcun collegamento con le situazioni esistenti in Valle.

Sempre oggi, alle ore 15, il ministro competente risponderà alla richiesta della deputata Elisa Tripodi dei cinque stelle che chiede informazioni sull'ipotesi di scioglimento del Consiglio regionale.