Aosta: Il Consigliere Caminiti chiede al sindaco perché si è autocandidato

A prima vista potrebbe sembrare una domanda banale quella che il Consigliere comunale Vicenzo Caminiti rivolge al sindaco Fulvio Centoz che si è autocandidato alla guida del comune anche per il quinquennio 2020-2025. Infatti Caminiti spiega che “tutti hanno diritto a candidarsi, ma chi lo fa dopo un quinquennio di governo dovrebbe prima dare conto ai cittadini di quanto fatto”.

Ridadisce in un ordine del giorno che sarà discusso in aula: “Tutti coloro che hanno assunto ruoli apicali di elevata visibilità, quale quello di sindaco della città capoluogo, ci si aspetterebbe totale trasparenza verso i cittadini sulle reali attività svolte nel suo percorso di primo cittadino, chiarendo se si è riusciti a tenere fede alle promesse elettorali, ad esempio rispettando il programma di governo”.

Ma se le promesse fatte non sono state mantenute allora, continua Caminiti, “si deve spiegare il perché del fallimento, invece di cercare facili slogan populisti come ad esempio le affermazioni ‘sull’essere un baluardo dell’onesta’ verso chi ha provato a turbare con un disegno criminale la trasparenza e l’onesta’ della comunita’“. Il riferimento di Caministi sono le intercettazione dell’inchiesta Geenna dalle quali emerge che il sindaco ha avuro un contatto con presunti espoenti della ‘ndrangherta.

Spiega Caministi: “Risultano inspiegabili le motivazioni della mancata denuncia del ‘coinvolgimento’del sindaco in quella triste faccenda e, soprattutto, del perché se il sindaco avesse capito di essere coinvolto non abbia mai denunciato l’accaduto e lo abbia svelato solo ad intercettazioni telefoniche pubblicate”. Il Consiglire definisce poi “incomprensibile la mancata insediazione, all'inizio della legislatura, a maggio 2015, dell’osservatorio contro la criminalità organizzata, che invece è stato proposto e avviato in primis dal consigliere scrivente e poi aiutato nell’imporlo, con una mozione, al consiglio comunale, dal collega Andrione”.

E ancora: “Risulta incredibile – sottolinea Caminiti - come di fronte alle dichiarazioni dell’allora segretario comunale Danna, che se non attinenti al vero avrebbero dovuto essere oggetto di querela da parte del sindaco, lo stesso sindaco possa celebrarsi tramite l'autodefinizione di ‘baluardo dell'onesta”. Il riferimento di Donatella Danna è a presunte irregolarità di alcuni appalto.

Sotto l’aspetto più politico Caminiti commenta: “La riproposizione del sindaco uscente sembra essere a tutti gli effetti un’autocandidatura senza nessun posizionamento politico da parte del suo partito di appartenenza (Pd, ndr.) e ancor meno da tutte le forze politiche del territorio, e che tale uscita non concordata lascia spazio alle voci sempre più insistenti che suggeriscono come questo scatto in avanti potrebbe avere il fine di ottenere compensazioni politiche”.

Detto tutto questo Vincenzo Caminiti chiede al sindaco “di smentire le voci che vedrebbero il suo passo indietro in cambio di qualche contropartita”. E infine una provocazione: “Fulvio Centoz dimostri affetto per la Citta' di Aosta, pur non essendo la sua città di residenza, non ricandidandosi a sindaco”.