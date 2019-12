Con fondi regionali saranno realizzati quattro progetti contro la violenza di genere

Tra gli ultimi atti deliberati dall'Esecutivo Fosson, ve n'è uno di basso impegno economico ma molto importante nell'ottica della promozione di iniziative contro i maltrattamenti sulle donne. La Giunta regionale la scorsa settimana ha infatti integrato per l’importo di 10 mila euro le risorse per il bando di finanziamento a progetti antiviolenza, di prevenzione e di informazione contro la violenza di genere.

L’integrazione copre le spese per la costituzione del bando e della relativa commissione esaminatrice dei progetti e consentirà di realizzare tutte le quattro proposte progettuali pervenute in risposta al bando, vale a dire: 'Stra-ordinaria, oggi e domani. La donna tra essere e apparire nel reale – virtuale – ideale', del Comune di Chatillon; 'Big Bang Gender' dell’Istituto regionale Adolfo Gervasone di Chatillon; 'Riflettiamo per….condividere' della Società cooperativa sociale Indaco di Aosta; 'Dalla parte delle ragazze – storie animate di sopravvivenza alla misoginia on line' dell’Associazione di promozione sociale 'Dora donne in Valle d’Aosta'.