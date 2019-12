PAPA: L’anziano è una risorsa e una ricchezza non un peso da scartareL’anziano è una risorsa e una ricchezza non un peso da scartare

«Le persone anziane... non vanno considerate come un peso, ma per quello che sono veramente, cioè una risorsa e una ricchezza». È quanto ribadito con fermezza dal Papa durante l’udienza alla onlus italiana Associazione nazionale dei lavoratori anziani (Anla), ricevuta in Vaticano a mezzogiorno di lunedì 16 dicembre, in occasione del 70° anniversario di fondazione.

Per Francesco, del resto, le donne e gli uomini con i capelli bianchi «sono la memoria di un popolo», come «dimostra il loro apporto alle attività di volontariato, occasioni preziose per vivere la dimensione della gratuità». Essi infatti «possono offrire qualche ora del loro tempo per occuparsi di persone che hanno bisogno».

E nel farlo, ha osservato, arricchiscono anche loro stessi, visto che «l’impegno a favore degli altri è in grado di contrastare la percezione di solitudine, migliora le prestazioni cognitive e incrementa il benessere mentale». Insomma, viene favorito il cosiddetto “invecchiamento attivo”, che contribuisce «a migliorare la qualità della vita una volta che vengano a mancare dimensioni importanti della propria identità, come il ruolo di genitori o quello professionale con il pensionamento», ha chiarito Francesco.

Nella seconda parte del suo discorso il Pontefice ha poi approfondito il tema della vecchiaia come stagione del dialogo. «Il futuro di un popolo suppone necessariamente un dialogo e un incontro tra anziani e giovani per la costruzione di una società più giusta, più bella, più solidale, più cristiana», ha spiegato in proposito. In particolare, «i nonni hanno una capacità unica e speciale — ha detto — di cogliere le situazioni più problematiche.

E quando pregano per queste situazioni, la loro preghiera è forte, è potente», per questo è affidato loro «il compito di trasmettere l’esperienza della vita, la storia di una famiglia, di una comunità, di un popolo», ha concluso.