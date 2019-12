Mini saggio natalizio per SuonoGestoMusicaDanza

Natale è una festa che unisce famiglie, parenti e amici, in un momento di incontro e condivisione. Con lo stesso spirito l’associazione SuonoGestoMusicaDanza di Aosta propone sabato 21 dicembre dalle 17 alle 19 alla Cittadella dei Giovani di Aosta la SGMD Winter Fest prima delle vacanze della pausa natalizia.

Un momento conviviale, di aggregazione e di “restituzione”. Si tratta di un mini saggio che consente agli allievi di mettere in pratica quanto imparato durante questi primi mesi di lezione. Ballerine e musicisti, quindi, intratterranno il pubblico alla Cittadella dei giovani con danze, coreografie e brani musicali preparati per l’occasione.

Le attività saranno distribuite contemporaneamente nel Teatro, nella Caffetteria e nella Sala Expo 1. Gli spazi risuoneranno così in modo diverso. La festa si concluderà con il concerto dei “Satoyama” gruppo di Ivrea, con special guest Emmanuele Pella.

Durante la “Sgmd winter fest” sarà presente anche l’associazione “Les Amis du Coeur”, che proporrà noci e aceto balsamico al costo di 5 euro. La raccolta fondi avrà come obiettivo l’acquisto di un defibrillatore che verrà consegnato all’associazione e che resterà nella sede di SGMD, in Regione Tzambarlet, in caso di bisogno.

Il defibrillatore viaggerà inoltre con l’associazione SGMD e MAMIMA SWAN negli eventi, concerti, manifestazioni al di fuori delle mura della sede, per essere sempre a disposizione di tutti, in caso di necessità.

Al termine del saggio e prima del concerto sarà possibile consumare l’aperitivo preparato dalla caffetteria della Cittadella al costo di 5 euro, per il quale è necessario prenotarsi inviando mail a info@sgmd.it.