Sedie da ufficio ergonomiche di Castellani Shop, più comfort e produttività

Temperatura dell’ambiente, postura alla scrivania ed esposizione al sole. Cos’hanno in comune? Tutti e tre influenzano la produttività. Studi e ricerche hanno infatti dimostrato come l’ambiente di lavoro abbia un’incidenza diretta sul rendimento dei dipendenti.

Come temperatura, luce solare e sedie ufficio ergonomiche aumentano la produttività

Una recente ricerca, pubblicata sul supplemento online della rivista SLEEP, ha constatato il contributo dell’esposizione alla luce solare in merito alla qualità della vita e del sonno. L’analisi ha preso in esame 49 impiegati.

Un primo riscontro interessa l’esposizione alla luce bianca, che cresce del 173% per quanto riguarda coloro che lavorano in uffici con finestra rispetto a quanti operano in ambienti privi di finestre.

Non solo. Gli impiegati maggiormente esposti alla luce hanno dormito mediamente 46 minuti in più a notte e hanno ottenuto punteggi migliori in relazione a vitalità e qualità della vita.

Uno studio della Cornell University ha invece dimostrato come la temperatura dell’ambiente modifichi le prestazioni dei lavoratori: il freddo accresce la frequenza degli errori. Stando a quanto stimato dal professor Alan Hedge, docente di progettazione e analisi ambientale presso l’università statunitense, le basse temperature possono far aumentare anche del 10% il costo orario del lavoro del dipendente.

Alla base della ricerca c’è l’osservazione, nell’arco di un mese, del rendimento di un ufficio. A fronte dell’aumento della temperatura (portata da 68 a 77 gradi Fahrenheit), sono stati registrati un’inflessione degli errori di battitura del 44% e un incremento della produzione del 150%.

Quanto alla postura, una posizione scorretta ha evidenti effetti sulla produttività. Dopo appena mezzora si iniziano a provare dolore e disagio, con innalzamenti dei livelli di stress e cali di concentrazione.

Sedie da ufficio, arredamento per negozi e gli altri prodotti 100% Made In Italy di Castellani Shop

In ufficio andrebbero adottate esclusivamente sedie ergonomiche, che aiutano a mantenere la postura corretta, alleviano tensioni muscolari e articolari. Stabilire quale acquistare non è banale, soprattutto perché sul mercato pressoché ogni sedia da ufficio viene proposta come ergonomica.

Solo articoli di qualità e ben progettati sono effettivamente funzionali al contesto lavorativo. Consentono una distribuzione omogenea del peso, riduzione dell’affaticamento lombare, abbassamento dei livelli di stress e persino un miglioramento della circolazione sanguigna.

Tra i migliori prodotti del mercato, le sedie ergonomiche per ufficio di Castellani Shop, negozio online di Castellani.it Srl, sono pensate per il benessere psico-fisico del lavoratore. Con una vasta gamma di sedie e poltrone adatte ad ogni contesto, dagli studi professionali agli uffici direzionali, l’offerta di Castellanishop.it rappresenta il perfetto equilibrio tra design, ergonomia e funzionalità.

Valori che si ritrovano in ogni articolo del catalogo, composto da scaffalature metalliche da industria, negozio e magazzino, soluzioni d'arredamento per ufficio e attività commerciali. Tratto distintivo di Castellani.it Srl è il ciclo produttivo interamente realizzato in Italia.

Operativa da oltre 60 anni, l’azienda cura direttamente ogni fase della produzione: dalla progettazione alla realizzazione, fino a consegna e montaggio. Ha ottenuto la certificazione MUN (Marchio Unico Nazionale), nonché le certificazioni UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 9001:2015 e OHSAS 18001:2007.