Courmayeur: Nominato il consiglio di amministrazione della CSC

Il sindaco Stefano Miserrocchi ha nominato il nuovo CdA del Centro Servizi Courmayeur S.r.l., società in house del Comune.

Il nuovo presidente è Andrea Distrotti, commercialista aostano nel CdA siederanno, inoltre: Lucio Furlani, manager; Chiara Cristoforetti, imprenditrice agricola di Courmayeur. “Abbiamo scelto come sempre – ha commentato il sindaco - professionisti con esperienze importanti ed efficaci per il futuro e la crescita della società in house del Comune”.

Secondo il sindaco, il nuovo CdA è formato da “diversificate competenze ed esperienze importanti di gestione e amministrazione, marketing e promozione turistica. La conoscenza della macchina amministrativa del CSC, del territorio di Courmayeur, unite ad esperienze di livello nel campo del marketing e del turismo, sono alla base della scelta dell’attuale Consiglio di Amministrazione cui auguriamo un buon lavoro”.

Il nuovo CdA è stato eletto dopo le improvvise dimissioni del Consiglio che è rimasto in carica circa due mesi.