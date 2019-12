Courmayeur: Dopo quasi un mese oggi prevista nomina nuovo Consiglio amministrazione

I soci della Centro Servizi Courmayeur, ovvero il Comune di Courmayeur, sono convocati per questo pomeriggio con all’ordine del giorno la nomina del nuovo consiglio di Amministrazione della società che è il braccio operativo dell’Amministrazione comunale. La data era stata annunciata dal Sindaco Stefano Miserocchi in occasione dell'ultima adunanza del Consiglio Comunale dello scorso 29 novembre.

Dal 25 novembre, quando avevano dato le dimissioni il Presidente Farinet e gli altri due membri del CDA, la società è gestita dal Collegio Sindacale “al quale – aveva spiegato il Sindaco - ai sensi codice civile, compete di convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina dei nuovi vertici, nonché compiere nel frattempo atti di ordinaria amministrazione per la prosecuzione dell'attività”.

Il sindaco aveva annunciato: “E' nostra intenzione che i tempi con cui procedere alla ricostituzione del CdA siano brevissimi, e abbiamo già provveduto a cominciare la ricerca di profili, per risolvere la situazione prima di quella data. Chiaramente io vi aggiornerò al primo consiglio utile ed eventualmente anche in anticipo”. Per il sindaco i tempi brevissimi viaggiano sull’ordine della mesata e per di più li decide con motu proprio visto che al momento nessuno nulla sa.