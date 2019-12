Parte da T*Danse la nuova programmazione della Cittadella

Il “nuovo corso” della Cittadella dei Giovani prevede, nella programmazione artistica, una Stagione del Teatro con un cartellone che ogni mese presenterà un appuntamento di arte performativa e uno musicale. Ad aprire la Stagione sarà il festival T*Danse – danse et technologie, che si terrà in Cittadella dall’8 al 15 settembre 2020.

Proprio in questi giorni si è aperto il bando per partecipare a T*Danse che, tramite Cittadella, lavorerà per connettere l’arte contemporanea e le nuove generazioni con il binomio danza e tecnologia, per il ruolo che le nuove tecnologie hanno nella vita di tutti i giorni e nella creazione artistica. Proprio per questo motivo a tutti gli artisti del festival sarà richiesto di rimanere durante i giorni della programmazione per prendere parte a tutte le attività, gli incontri, le conferenze e per assistere agli spettacoli durante gli altri giorni.

La direzione artistica di Cittadella dei Giovani, composta da Marco Chenevier e Elena Pisu di TIDA, punta su una linea artistica votata al contemporaneo ed alla multidisciplinarietà, creando sinergie strategiche con le principali realtà del territorio, in un’ottica di armonizzazione dell’offerta culturale. Il festival T*Danse andrà così oltre la dimensione dell'evento, inserendosi all'interno di un progetto articolato e complesso di sviluppo culturale, e affinando ulteriormente la sua identità per diventare il luogo della programmazione più audace, più attenta al “nuovo” e ai terreni inesplorati.

Il bando per candidare un lavoro a T*Danse è disponibile all’indirizzo tidaweb.net/bando-t-danse-2020