Sequestrato in Valle immobili a imprenditore pavese

Aveva "un elevato tenore di vita con macchine di grossa cilindrata, cene nei ristoranti più prestigiosi di Milano, acquisti di gioielli e orologi, viaggi esclusivi, disponibilità di ingenti somme di denaro contante e di appartamenti in centro a Milano e nelle località sciistiche e balneari più prestigiose d'Italia", mentre "risultava non possedere nulla all'infuori del suo reddito".

Così la Gdf di Pavia descrive l'imprenditore della logistica Giancarlo Bolondi, della società Premium Net, a cui le stesse Fiamme Gialle hanno sequestrato 120 immobili e "liquidità per circa 17 milioni di euro". Gli investigatori hanno ricostruito, si legge in una nota, "la sua storia criminale partendo dai primi anni '90 quando l'imprenditore cominciava a collezionare i primi precedenti penali per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio e per evasione fiscale, evidenziando così una raffinata e ostinata capacità delinquenziale".

Sequestrati in totale "centoventi tra appartamenti di pregio finemente arredati, un villaggio turistico sul Lago di Garda, autorimesse e terreni in Valle d'Aosta, Piemonte, riviera ligure di Levante e in Lombardia, nelle province di Milano, Brescia e Lodi".

La Gdf spiega che a Pavia, nella cosiddetta 'Città del libro', un hub per lo smistamento di materiale editoriale, Bolondi "gestiva un importante polo logistico attraverso una fitta rete di società cooperative a lui riconducibili utilizzando metodi che gli consentivano, da un lato, di offrire ai propri committenti prezzi ben al di sotto di quelli di mercato e, dall'altro, di frodare il fisco".



Quando venne arrestato nel luglio 2018 in un'indagine pavese, gli furono contestati i reati di associazione a delinquere finalizzata all'intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro, oltre che di frode fiscale per decine di milioni di euro.



La Procura di Milano, poi, ha anche approfondito le "posizioni patrimoniali" di alcuni suoi familiari, oltre che quella "di una insospettabile milanese 50enne, impiegata di un ente locale, molto vicina all'imprenditore, socia di una delle società immobiliari e intestataria di una polizza vita del valore di oltre un milione di euro". E scavando per mesi su centinaia di conti e rapporti finanziari gli investigatori "sono riusciti a individuare un ingente patrimonio" occultato "mediante schermi societari" e prestanome. (ANSA).